Посол Палестины в РФ рассказал о помощи России населению Газы

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль 16 октября в ходе брифинга рассказал о непрерывной связи палестинского анклава с правительством РФ и представительствами России в Палестине и Каире по вопросам помощи населению сектора Газа и эвакуации россиян из региона.

Нофаль предупредил, что не все сообщения в СМИ об обстановке в анклаве соответствуют действительности.

«В секторе Газа есть два КПП — через Египет и через западный берег реки Иордан. Несмотря на все разговоры в СМИ, что будут открыты границы для выезда иностранных граждан и пропуска гуманитарной помощи, до сих пор Израиль не объявил, что они на это согласились», — заявил он.

Кроме того, он указал на эффективную поддержку России, в частности, инициативу по помощи в доставке гуманитарного груза в Палестину, что еще планируется обсудить.

«Мы просто хотели искренне выразить благодарность российскому правительству за его позицию в поддержу Палестины и палестинского народа и достижение справедливого решения палестинского вопроса», — сказал Нофаль.

Посол заметил, что у РФ большие возможности в решении ближневосточного кризиса, поскольку Россия поддерживает дружеские отношения как с Израилем, так и с палестинской стороной.

РФ с первых дней конфликта выступает против кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта и активно принимает участие в разрешении нового витка кризиса на Ближнем Востоке. Так, ранее в этот день, Россия направила в Совбез (СБ) ООН проект гуманитарной резолюции, касающийся палестино-израильского конфликта.

До этого, 14 октября, Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. — ранены. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.