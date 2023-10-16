Глава МИД Колумбии предложил израильскому послу покинуть страну

Посол Израиля в Колумбии Гали Даган должен принести извинения за свои высказывания и покинуть территорию страны. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил в соцсети Х глава МИД Колумбии Альваро Лейва.

«В истории всемирной дипломатии важной вехой станет бессмысленное высокомерие израильского посла в Колумбии по отношению к президенту республики Густаво Петро. Стыдно. Как минимум попросите прощения и уезжайте», — написал политик.

Конфликт разгорелся после того, как президент Колумбии Густаво Петро высказался об ударах Израиля по сектору Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel в тот же день. Петро также заявил, что высказывания израильского министра обороны Йоава Галанта разжигают ненависть к палестинцам. Гали Даган резко негативно отреагировал на такие заявления со стороны колумбийского лидера.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.