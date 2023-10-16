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Египет указал на отсутствие со стороны Израиля мер по открытию КПП «Рафах»

Глава МИД Египта: Израиль не принял мер по открытию КПП «Рафах»
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава. Об этом заявил 16 октября глава МИД Египта Самех Шукри на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Каире.

Дипломат выразил сожаление тем, что правительство Израиля не открыло переход со стороны анклава.

«Мы готовы доставить помощь в сектор Газа через КПП «Рафах», — отметил он.

Ранее в понедельник в кабмине Израиля отметили, что режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Таким образом, страна опровергла сообщение, что ее власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

Ранее, 16 октября, портал BNN Breaking сообщил, что на юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону и равносилен коллективному наказанию. Он призвал облегчить доставку гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа.

До этого, 14 октября, ООН опубликовала отчет, в котором сообщило, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

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9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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