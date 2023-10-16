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Израиль опроверг начало действия режима прекращения огня в Газе

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages
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Режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа в настоящее время не действует. Об этом 16 октября сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как отмечает издание Times of Israel, Израиль сам опроверг сообщения о том, что власти согласились прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход «Рафах» для пропуска гуманитарной помощи в сектор.

«На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и выезда иностранцев», — цитирует газета заявление канцелярии.

Сообщения СМИ о начале действия режима перемирия опровергло и палестинское движение ХАМАС. В пресс-службе движения отметили, что «информация о перемирии и открытии КПП «Рафах», которую распространяют со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности». Там попросили журналистов не использовать источники, не принадлежащие ХАМАС официально.

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Ранее 16 октября портал BNN Breaking сообщил, что на юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня. В материале отмечалось, что режим тишины поможет иностранным гражданам попытаться покинуть регион, а сотрудникам гуманитарных организаций даст возможность доставить необходимые припасы населению, находящемуся на грани катастрофы.

При этом подполковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи в своем Telegram-канале написал, что Армия обороны Израиля воздержится от нанесения ударов по обозначенной оси в период с 08:00 до 12:00.

За день до этого управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, оставшиеся без электричества вследствие блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать свою деятельность лишь на протяжении двух суток.

В свою очередь, папа римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры в Газе. 14 октября УКГВ опубликовало отчет, в котором сообщило, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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