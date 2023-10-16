Разведка Израиля «Моссад» поддержала предложение закрыть бюро Al Jazeera

Израильская разведка «Моссад» поддерживает предложение министра связи Израиля Шломо Каръи о том, чтобы закрыть в стране бюро телекомпании «Аль-Джазира» (Al Jazeera). Об этом 16 октября сообщает радиостанция Kan.

«Моссад» поддерживает закрытие телеканала «Аль-Джазира» в Израиле, в том числе из-за того, что репортеры канала раскрывают местонахождение сил ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. — Ред.)», — отмечено в публикации.

Радиостанция рассказала, что выдвинутую 15 октября главой минсвязи инициативу по закрытию бюро телеканала ввиду осуществляемого им подстрекательства и возникшего риска от его деятельности для военных уже поддержали в Генштабе, минобороны и МИД Израиля, хотя раньше там придерживались противоположного мнения.

Что касается службы общей безопасности Израиля, то она занимает более сдержанную позицию, но также не против закрытия бюро канала, добавляет Kan.

Ранее, 14 октября, агентство Reuters настояло на проведении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) тщательного расследования обстоятельств гибели своего фотокорреспондента, который на территории Ливана попал под обстрел вместе с другими своими коллегами. Агентство запросило у Израиля гарантии того, что журналисты и работники Reuters в секторе Газа не станут объектами израильских военных операций там.

Телеканал Al Manar 13 октября сообщил, что журналист Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. По данным канала, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала «Аль-Джазира» попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны. Позднее в этот же день агентство подтвердило гибель своего журналиста. Оно уточнило, что погибший — видеооператор Иссам Абдалла — входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.

Британская The Sun, в свою очередь, сообщила, что число раненных в ходе обстрела репортеров составляет шесть человек. В их числе — двое других журналистов Reuters, Таер Аль-Судани и Махер Назех, а также сотрудники катарского канала «Аль-Джазира» Эли Брахья и Кармен Джухадар. Журналисты направлялись в зону обстрела наблюдательного пункта ливанских военнослужащих, о котором ранее сообщила пресс-служба армии Ливана.

В этот же день официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН надеется на расследование гибели журналиста Reuters. По его словам, ООН глубоко обеспокоена возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана, в результате которых есть жертвы среди журналистов. До этого, 10 октября, в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинских журналистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.