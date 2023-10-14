Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в секторе Газа беженцам эвакуироваться из него на египетскую территорию. Об этом 13 октября сообщили в газете The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.
Reuters 11 октября сообщило об отказе Египта открывать коридор из сектора Газа для вывода беженцев. Такое решение собеседник агентства объяснил необходимостью «защитить право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».
10 октября премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе потребовал обеспечить открытие безопасных гуманитарных коридоров для доставки медпомощи и продовольствия в Газу. Аналогичное заявление сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.
До этого, 9 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль соблюдать международное право при операциях в Газе. В своем заявлении он указал, что обстановка в Газе была тяжелой до обострения конфликта, теперь она грозит ухудшаться «в геометрической прогрессии». Позднее Гутерриш призвал немедленно доставить продовольствие, базовые медикаменты и воду в сектор Газа.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., включая 614 детей, пострадало более 7,6 тыс. человек.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.