Боррель призвал создать гумкоридор для выхода беженцев из Газы

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз настаивает на обеспечении гуманитарного доступа в сектор Газа и создании коридоров для выхода беженцев оттуда.

«ЕС продолжит работу с руководством Палестинской автономии, но не с ХАМАС, коллективное наказание всех палестинцев неприемлемо», — сказал Боррель 10 октября во время пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Омане.

Он также заявил, что Евросоюз проведет переоценку программ помощи, чтобы «никакие средства не помогали финансировать ХАМАС», однако это не должно стать предлогом для остановки помощи.

При этом глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что отдельные решения Израиля в ходе конфликта с сектором Газа противоречат международному праву.

«Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — подчеркнул Боррель.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы заявил, что Евросоюз не приостановит уже запланированные финансовые выплаты для оказания помощи Палестине.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. Позже министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

8, 9 и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.