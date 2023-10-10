ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора для осуществления «критически важных поставок» в Газу. Об этом во вторник, 10 октября, заявил официальный представитель организации Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве.

«ВОЗ призывает к прекращению насилия. Необходим гуманитарный коридор, чтобы обеспечить людей критически важными поставками. ВОЗ работает над этим вопросом с агентствами-партнерами», — приводит его слова ТАСС.

По данным официального представителя ВОЗ, сейчас запасы необходимых материалов в семи крупнейших больницах сектора Газа исчерпаны. Он добавил, что ВОЗ направит $1 млн на закупку медицинских средств, которых хватит для лечения до 500 пациентов.

Яшаревич отметил, по состоянию на 9 октября организации было известно о гибели в Газе шести медицинских работников, а также о ранении четырех медиков. Помимо этого, во время атак пострадали восемь объектов здравоохранения и девять машин скорой помощи.

Ранее в этот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил начатую накануне Израилем блокаду сектора Газа. Тюрк заявил, что она может привести к существенному усугублению и без того тяжелого положения в сфере прав человека и гуманитарной ситуации в Палестине. Незадолго до этого, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения ХАМАС. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.