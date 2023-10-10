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Премьер Палестины заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в cекторе Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа в связи с действиями Израиля, сообщает во вторник, 10 октября, палестинское новостное агентство Wafa.

Соответствующее заявление Штайе сделал в ходе заседания палестинской правительственной группы по контролю за последствиями операции Израиля в секторе Газа. Кроме того, премьер-министр Палестины потребовал обеспечить открытие безопасных гуманитарных коридоров для доставки медпомощи и продовольствия в Газу.

По его словам, правительство по согласованию с Египтом направило в регион продовольствие и медикаменты, однако данные грузы всё еще не получили разрешения на проезд через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

«Президент [Палестины] Махмуд Аббас устанавливает интенсивные контакты со всеми международными сторонами, чтобы облегчить поступление этой помощи в сектор Газа и доставку сотен раненых в египетские больницы», — передает Wafa слова Штайе.

Он также призвал все дружественные Палестине страны активизировать усилия, чтобы остановить продолжающуюся операцию Израиля.

Журналист Ибрагим Исбаита рассказал «Известиям» в этот день, что Израиль ограничил поставки электричества и воды в сектор Газа. Свет работает один-два часа в сутки, уточнил он.

«Люди набирают воду в специальных цистернах. Пока есть небольшой запас, но насосы не качают воду, потому что с электричеством серьезные перебои», — добавил Исбаита.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны.

В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

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По последним данным, со стороны Израиля сообщалось о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранено.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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