В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии

В Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии, сообщила 10 октября пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Уточняется, что некоторые снаряды попали на израильскую сторону, некоторые — на незаселенную местность. О пострадавших не сообщается.

В ответ на атаку израильская армия выпустила артиллерийские и минометные снаряды «в сторону источника запусков в Сирии».

Ранее в этот день сообщалось, что сигналы тревоги сработали в северных районах Израиля на границе с Ливаном.

Накануне израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана. В этот же день «Хезболла» заявила об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

Как отмечал также 9 октября научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с «Известиями», прямого вовлечения третьих стран в конфликт между Израилем и Палестиной не будет. Вместе с тем Кортунов допустил, что и в Тегеране, и в Дамаске есть много людей, которые «с общим удовлетворением» наблюдают за проблемами, которые возникли у Израиля.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Несколькими днями позже, 9 октября, израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа. Кроме того, было дано распоряжение о перекрытии водоснабжения. По заявлению министра обороны Израиля, в секторе Газа начали полную блокаду.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.