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Сигналы тревоги сработали на севере Израиля на границе с Ливаном

Армия Израиля: сигналы тревоги сработали на севере страны на границе с Ливаном
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Фото: REUTERS/Aziz Taher
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Сигналы тревоги сработали в северных районах Израиля на границе с Ливаном. Об этом 10 октября в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля.

«Сирены звучали в Шломи и ряде общин на севере Израиля», — отмечается в сообщении.

Подробности о происходящем не поступали.

Ранее во вторник военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном, отметил, что при атаке ливанской шиитской группировки «Хезболла» Израилю придется перераспределять силы с южного направления, где идут основные атаки ХАМАС.

Днем ранее израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана. В этот же день «Хезболла» заявила об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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