Сигналы тревоги сработали на севере Израиля на границе с Ливаном
Сигналы тревоги сработали в северных районах Израиля на границе с Ливаном. Об этом 10 октября в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля.
«Сирены звучали в Шломи и ряде общин на севере Израиля», — отмечается в сообщении.
Подробности о происходящем не поступали.
Ранее во вторник военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном, отметил, что при атаке ливанской шиитской группировки «Хезболла» Израилю придется перераспределять силы с южного направления, где идут основные атаки ХАМАС.
Днем ранее израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана. В этот же день «Хезболла» заявила об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.