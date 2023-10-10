Военный эксперт назвал «несладкой» ситуацию на границе Израиля с Ливаном

Израильским вооруженным силам придется «несладко» в случае наступления со стороны Ливана. Об этом 10 октября заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном.

По словам эксперта, при атаке ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая расположена в Ливане, Израилю придется перераспределять силы с южного направления, где идут основные атаки ХАМАС.

«Эта группировка подготовленная, с боевым опытом, имеющая оружие и немало», — объяснил он опасность «Хезболлы».

Ранее, 9 октября, израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана.

В этот же день ливанское шиитское формирование «Хезболла» заявило об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.