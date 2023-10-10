Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 октября заявил, что ситуация на Ближнем Востоке более чем тревожная.
«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что доступ к урегулированию ситуации вокруг Израиля должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые горячие головы.
Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что продолжение взаимного насилия между Израилем и палестинским движением ХАМАС чревато разрушительными последствиями. За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.
Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.