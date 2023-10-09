Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние

Палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 9 октября, на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом.

Он выразил уверенность в том, что Россия и все члены ЛАГ должны внести вклад в решение по прекращению кровопролития в Ближневосточном регионе.

«Я уверен, что Россия и Лига арабских государств, все члены этой организации, могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего в прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц», — сказал глава российского МИДа.

По его словам, Россия готова делать для этого всё вместе с другими странами, которые заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности всех стран региона, «включая государство Палестина, создание которого требует решение Совета Безопасности ООН».

Днем ранее, 8 октября, на закрытом заседании Совета Безопасности (СБ) ООН постпред Палестины Рияд Мансур призвал убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большего числа жертв с обеих сторон конфликта. В свою очередь постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Россия выступает за прекращение огня между Израилем и Палестиной, а также за проведение предметных переговоров. Он отметил, что всё происходящее — «результат неразрешенных проблем».

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер считает, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.