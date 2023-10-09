Постпред РФ Небензя призвал в СБ ООН к прекращению огня между Израилем и Палестиной
Израилю и Палестине необходимо немедленно прекратить боевые действия и перейти к переговорному процессу, заявил 8 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя во время брифинга по результатам закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
«Мой посыл был ― призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями», ― цитирует «РИА Новости» слова российского постпреда.
Небензя подчеркнул, что стремительная эскалация конфликта, произошедшая в последние дни, ― «частично результат нерешенного вопроса».
Несколькими часами ранее постпред Палестины при СБ ООН Рияд Мансур в ходе заседания призвал страны убедить Израиль изменить курс, чтобы не допустить еще большее число жертв с обеих сторон конфликта. По его словам, Израиль пытается оправдать новые удары, «опираясь на ложные причины», такие как укрепление безопасности и необходимость уничтожения военного потенциала движения ХАМАС. Однако и блокада по сектору Газа, и удары приводят лишь к увеличению числа жертв с обеих сторон конфликта.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.
Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.
Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.
Согласно последним данным, число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Количество погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.