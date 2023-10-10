Роспотребнадзор окажет помощь купившим путевки в Израиль туристам

Роспотребнадзор поможет туристам, купившим путевки в Израиль, говорится 10 октября в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что ст. 7 Закона «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на безопасные для здоровья услуги.

«Каждый турист в соответствии с положениями ст. 6 Закона «Об основах туристской деятельности в РФ» (далее — Закон № 132-ФЗ) при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

Как следует из ст. 14 Закона № 132-ФЗ, в случае возникновения обстоятельств, угрожающим туристам, они вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

«В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — продолжили в Роспотребнадзоре.

Для потребителей, уже заключивших договор, важно иметь в виду, что информация уполномоченного органа госвласти о наличии в стране временного пребывания угрозы, становится свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре. Это позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении.

Минэкономразвития России 8 октября проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Израиле, а также разместило соответствующие рекомендации. Россиянам в стране посоветовали следить за сообщениями местных властей и выполнять их указания.

Также ведомство рекомендовало туристическим операторам приостановить продажу туров в Израиль, а также информировать туристов о ситуации в стране и способах изменения или расторжения договора на оказание туристических услуг.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». Помимо прочего Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.