Родственники погибшего в Израиле россиянина рассказали подробности его смерти

Родственники погибшего от рук боевиков ХАМАС в Израиле 47-летнего россиянина Дениса Беленького 10 октября сообщили «Известиям», что он закрыл собой товарищей и спас их жизни.

Родственники уточнили, что Денис погиб во время пересменки в полицейском участке города Сдерот. Он должен был возвращаться домой, но приехавшие на его замену полицейские не успели взять оружие и надеть бронежилеты, поскольку оружейная комната была закрыта. При этом сам участок к тому моменту окружили террористы.

«Комната оружейная была закрыта. Фактически оружие было только у Дениса. Тот полицейский, который был безоружный, он его просто-напросто закрыл собой», — рассказали тетя Дениса Ирина, его жена Ольга и старшая дочь Настя.

По их словам, версии гибели Дениса разнятся, однако все они ведут к взрыву, после которого Денис 18 часов пролежал под обломками. Когда его достали, он уже был мертв.

«Он остался в той же самой полицейской форме, в которой был на службе, с теми же самыми ремнями. И в ней его похоронили. Лицо его было посечено мелкими осколками от гранаты. Но это даже не граната была, а крошка», — рассказали родственники.

Тетя Дениса Ирина назвала действия ХАМАС зверствами. Она подчеркнула, что боевики превратили убийство в развлечение.

«Это просто звери, которых научили только убивать. <...> Это как ценится человеческая жизнь», — сказала она.

Ранее в этот день посольство РФ в Израиле сообщило, что число россиян, погибших в Израиле после атак ХАМАС, достигло четырех. При этом в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся шестеро российских граждан.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

10 октября посольство Израиля в США сообщило о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. По данным дипломатического ведомства, как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.