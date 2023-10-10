Число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех

Число россиян, погибших в Израиле после атак ХАМАС, достигло четырех, сообщило во вторник, 10 октября, посольство РФ в стране. Там добавили, что количество пропавших без вести увеличилось до шести.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны, по состоянию на 17:00 10 октября четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», — сказано в заявлении дипведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и подробности.

«В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся шестеро российских граждан. Продолжают поступать обращения от родственников прибывших ранее в Израиль россиян с просьбами помочь установить их местонахождение», — указали в посольстве.

Там отметили, что делают всё возможное, чтобы помочь всем обратившимся.

«Продолжаем работать с поступающими многочисленными звонками, в том числе от находящихся в Израиле туристов», — заявили в посольстве.

9 октября посольство России в Израиле сообщило о гибели российского гражданина в результате атаки ХАМАС на страну. На следующий день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил еще об одном погибшем россиянине. Тогда же стало известно имя первого погибшего гражданина РФ. Это 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший на Ближний Восток в 1992 году. Как сообщила «Известиям» его дочь, он работал в полиции израильского города Сдерот и погиб при исполнении служебных обязанностей во время нападения боевиков на город.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.