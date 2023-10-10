Стало известно имя первого погибшего в ходе событий в Израиле россиянина

Во вторник, 10 октября, стало известно имя первого россиянина, погибшего в ходе событий в Израиле. Это 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший на Ближний Восток в 1992 году.

Информацию подтвердила «Известиям» его дочь Анастасия.

У мужчины было двойное гражданство. Погибший работал в полиции израильского города Сдерот. Он погиб при исполнении служебных обязанностей.

«Он погиб при защите Сдерота. Он полицейский в Сдероте был. Они (полицейские. — Ред.) забаррикадировались на станции полицейской в Сдероте, и он пошел спасать полицейских, которые остались там, и погиб. Нам сообщили офицеры, которые его опознали ночью, когда отвоевали станцию», — рассказала дочь погибшего.

9 октября посольство России в Израиле сообщило о гибели российского гражданина в результате атаки ХАМАС на страну. На следующий день стало известно еще об одном погибшем россиянине, о чем сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он добавил, что в посольство в Израиле поступили сотни заявлений от россиян с просьбами об эвакуации.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.