Банкротство для физических лиц через МЦФ: новые условия оформления

С 3 ноября 2023 года внесудебное банкротство физических лиц станет доступнее. Гражданин сможет попросить признать его банкротом без суда, если общий размер долга составляет от 25 тыс. до миллиона рублей. После объявления человека банкротом финансовые организации и коллекторы не вправе взимать с него долги. Какие изменения претерпит ФЗ о банкротстве — разбирались «Известия».

Что такое банкротство

Банкротство — процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их оплачивать. Банкротство физлиц, как и банкротство юрлиц, регламентирует федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», принятый в 2004 году. Должникам банкротство позволяет полностью или частично избавиться от долгов, кредиторам — получить хотя бы часть средств в счет долга.

Закон о банкротстве физических лиц 2023: действующая редакция

Закон о банкротстве физлиц стал частью ФЗ «О несостоятельности» 1 октября 2015 года, открыв россиянам возможность получить статус банкрота при необходимости. Чтобы стать банкротом человек должен быть гражданином России и иметь задолженность перед банком, организацией или третьим лицом. В 2023 году получить статус банкрота можно через арбитражный суд или в упрощенном порядке — через МФЦ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Закон о банкротстве физических лиц: что изменится с 3 ноября 2023 года

С 3 ноября 2023 года ФЗ о банкротстве физических лиц претерпит изменения, россиянам станет доступнее внесудебное банкротство. Кроме того, срок, после которого можно будет повторно обратиться за банкротством, сокращается с 10 до пяти лет. Для этого необходимо будет подтвердить одно из обстоятельств:

— В момент обращения исполнительное производство завершили из-за отсутствия имущества для взыскания;

— Нужно подтвердить, что иных действующих производств тоже нет;

— Гражданин пенсионного возраста должен доказать, что его основной доход — пенсия;

— Должник получает ежемесячное пособие ввиду рождения и воспитания ребенка;

— Гражданин не выполнил требования исполнительного документа имущественного характера (перечень имущества, которое может быть изъято на продажу для погашения долга), который выдали не позже чем за 7 лет до даты подачи заявления.

До поправок заявить о внесудебном банкротстве можно было при наличии первого обстоятельства. Общий максимальный срок выполнения плана реструктуризации долгов физлица увеличили с трех до пяти лет.

Сейчас максимальная сумма для запуска процесса банкротства составляет 500 тыс. рублей, минимальная — 50 тыс. рублей. После вступления в силу поправок максимальная сумма возрастет до 1 млн рублей, минимальный размер долга при этом составит 25 тыс. рублей.

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Внесудебное банкротство через МФЦ: условия

С 1 сентября 2020 года физлица могут пройти процедуру банкротства внесудебно — через МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно и занимает около полугода. Заявитель обязан предоставить постановление об окончании исполнительного производства. С помощью внесудебного банкротства избавляются от долгов по микрозаймам, кредитам, процентам по кредитам и займам, налогам и сборам, алиментам, договорам поручительства.

Банкротство при отсутствии имущества для взыскания

Гражданин в тяжелой финансовой ситуации, не имеющий имущества для взыскания, имеет право получить статус банкрота. Отсутствие у должника собственности в рамках судебной процедуры банкротства физического лица является довольно частой практикой. В таком случае процедура будет в большей степени формальной.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Банкротство для пенсионеров через МФЦ бесплатно в 2023 году

Раньше для получения статуса банкрота пенсионер должен был обращаться в арбитражный суд. После вступления в силу поправок закон позволит упрощенно списать пенсионеру долг по кредиту, даже если приставы всё еще ведут работу по нему. При этом пенсия должна быть единственным доходом гражданина.

Банкротство для женщин в декрете

По требованиям федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», правила признания физлица финансово несостоятельным для всех едины. Поэтому женщина, находящаяся в декретном отпуске, с 3 ноября имеет право подать на банкротство как через арбитражный суд, так и через МФЦ.

Банкротство при ипотеке

Банкроты-ипотечники смогут сохранить единственное жилье. Такой законопроект поддержал кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства. Для этого заемщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Процедура банкротства физического лица: пошаговая инструкция, документы

Для подачи заявления на банкротство физлицу требуется пакет документов:

— Копии кредитных договоров, договоров займа;

— Справки из банка о наличии счетов, список кредиторов и должников по форме, установленной Минэкономразвития;

— Справки из банка о наличии задолженности;

— Опись имущества;

— Право собственности гражданина на имущество, указанное в описи;

— Копии документов о сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и иных сделках свыше 300 тыс. рублей;

— Сведения из ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета;

— Сведения о полученном физлицом доходах и об удержанных суммах налога за три года;

— Выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;

— Копии паспорта, СНИЛС, ИНН.

При наличии можно предоставить: свидетельства о браке, о рождении ребенка, о расторжении брака, а также решения о признании гражданина безработным или соглашение о разделе общего имущества супругов.

Порядок действий:

1. Подача заявления через МФЦ с указанием всех кредиторов;

2. Проверка сотрудником МФЦ наличия дохода и имущества;

3. Внесение сведений о начале процедуры в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

4. При появлении дохода или имущества необходимо сообщить в МФЦ в течение трех дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Закон о банкротстве физических лиц: последствия

Помимо изъятия денег и имущества у банкротства есть и другие негативные последствия:

— Банкрот не сможет брать кредиты и займы в течение пяти лет;

— В течение трех лет для него действует запрет на занятие должности в органах управления юридического лица, а в течение десяти лет — в кредитной организации;

— В течение пяти лет банкроту запрещено занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестфонда и микрофинансовой компании;

— Если на момент банкротства должник имел статус ИП, в течение пяти лет снова стать предпринимателем не получится.

Можно ли взять ипотеку после банкротства

Запрета на оформление нового займа для обанкротившегося человека нет. Поэтому сразу после того, как процедура банкротства завершится, гражданин может вновь обращаться в финансовые организации за кредитованием. Однако банки оставляют за собой право одобрять или не ободрять кредит. Документы подаются на общих основаниях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Какие ограничения после банкротства физического лица

С момента признания гражданина банкротом и до реализации имущества автоматически блокируются все банковские счета и карты. Банкрот не может в это время распоряжаться своей заработной платой, пенсией и иными средствами. Суд на свое усмотрение может запретить выезд за границу, но лишь на время процедуры реализации имущества. По ее завершению никаких запретов на выезд за рубеж нет.