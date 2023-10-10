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ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
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ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Центральный Банк презентует обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Об этом 10 октября «Известиям» сообщила пресс-служба регулятора.

В сентябре зампред ЦБ Сергей Белов рассказал «Известиям», что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1000 и 5000 рублей будут иметь больше защитных элементов.

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В интервью «Известиям» более года назад Белов рассказал, что экспертными группами было предложено более 30 объектов для обновленных купюр этих номиналов, но окончательный выбор будет показан на презентации.

Тогда он назвал по тысячной купюре: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.

По пятитысячной: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».

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