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Politico указала на расколол в ЕС из-за конфликта между Израилем и Палестиной

Politico: конфликт между Израилем и Палестиной уже расколол единство ЕС
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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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Конфликт между Израилем и палестинскими группировками «уже обозначил первые трещины в единстве Евросоюза». Об этом 9 октября написала газета Politico.

Как сообщил изданию европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, палестино-израильский конфликт является одним из самых противоречивых проблем для Евросоюза. Разногласия внутри ЕС по этой теме «почти так же стары, как сам конфликт».

Газета отметила, что первое открытое столкновение внутри сообщества возникло по поводу европейской помощи региону. Так, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи объявил, что Еврокомиссия заморозит выделение €691 млн помощи палестинской автономии. Также начнется пересмотр всех проектов, а все платежи будут немедленно заморожены. Однако в ответ на это еврокомиссар по антикризисному управлению Янеза Ленарчича написал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter), что «гуманитарная помощь ЕС нуждающимся палестинцам будет поставляться столь долго, сколько потребуется».

Politico подчеркивает, что несогласованные заявления еврокомиссаров продиктованы настроем их государств. Таким образом, Венгрия, от которой в Еврокомиссию пришел Варгейи, склоняется к поддержке Израиля, а Словения, представленная в Еврокомиссии Ленарчичем, является одной из пропалестинских стран в ЕС.

В свою очередь, Еврокомиссия выпустила официальное заявление, в котором пояснила, что пересмотр проектов помощи палестинской автономии «направлен на подтверждение, что ни одно из направлений финансирования ЕС не оказало косвенной поддержки террористическим организациям в нападении на Израиль». Однако не уточняется, какая часть помощи ЕС будет остановлена, а какая сохранена.

При этом Politico указала, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уже раскритиковал позицию Варгейи. П его словам, это решение «принадлежит странам ЕС», и главы МИД стран Евросоюза соберутся для обсуждения 10 октября.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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