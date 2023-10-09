В ЕС пообещали предоставлять гуманитарную помощь палестинцам

Евросоюз (ЕС), несмотря на решение заморозить помощь развитию Палестины, будет продолжать оказывать палестинцам гуманитарную помощь. Об этом в понедельник, 9 октября, в соцсети X (бывш. Twitter) заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

«Европейская гуманитарная помощь нуждающимся палестинцам будет продолжать поступать столько, сколько потребуется», — сообщил он.

Ленарчич указал на то, что крайне важно защищать гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право, несмотря на осуждение атак ХАМАС.

В этот день ЕС сообщил, что приостанавливает оказание помощи Палестине. Отмечается, что такое решение было принято из-за масштабов террора и жестокости против Израиля и его народа.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Кроме того, 9 октября посольство России в Израиле сообщило, что в результате атаки ХАМАС погиб один россиянин. Еще четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести.