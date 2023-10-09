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Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в Иерусалиме

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Фото: соцсети
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Воздушная тревога прозвучала в окрестностях Иерусалима. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в городе Иерусалиме и регионе Ха-Шфела», — говорится в сообщении.

Кадры из центра города с характерным звуком опубликовала местная жительница Ксения Светлова.

До этого 9 октября сирены воздушной тревоги также прозвучали в центральной части Израиля.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже министр обороны Израиля заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

9 октября израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа. Кроме того, было дано распоряжение о перекрытии водоснабжения. По заявлению министра обороны Израиля Йоава Галанта, в секторе Газа начали полную блокаду.

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