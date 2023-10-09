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В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля. Об этом 9 октября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля. Подробности последуют», — сообщила пресс-служба армии.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности.

8 октября сообщалось, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, сообщалось, что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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