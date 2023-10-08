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Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине печальное будущее из-за войны в Израиле

Бывший советник Кучмы Соскин: война в Израиле положит конец финансированию ВСУ из США
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Tianlang
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Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке негативно отразится на Вооруженных силах Украины (ВСУ), так как США переключит основной поток военной и финансовой помощи в пользу Израиля. Об этом заявил 8 октября экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Никаких прорывов (во время контрнаступления ВСУ. — Ред.) не произойдет. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль», — уверен военный эксперт.

По мнению Соскина, президенту США Джо Байдену не удастся передать Украине $100 млрд, о которых говорилось ранее.

«Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст?», ― заявил экс-советник первого президента Украины.

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Днем ранее, 7 октября, издание The Telegraph сообщило, что президент США рассматривает «одноразовый» законопроект о расходах на помощь Украине в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами. Он намерен обратиться к конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет помощи в $100 млрд. В тот же день агентство Reuters сообщило, что США планируют 11 октября выделить Украине новый пакет помощи на $200 млн.

Утром того же дня территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Впоследствии израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

С началом эскалации палестино-израильского конфликта президент Байден 7 октября заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, Евросоюзом и Палестиной. По его словам, распоряжение получили сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность США. Они должны будут поддерживать контакт с израильскими коллегами на уровне военных, разведок и дипломатов, чтобы удостовериться в наличии у Израиля всего, в чем он нуждается.

8 октября Байден дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Представители Белого дома заверили, что будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.

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