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Reuters рассказало о планах США выделить Украине очередной пакет помощи на $200 млн

Reuters: США планируют 11 октября выделить Украине очередной пакет помощи на $200 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
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США планируют 11 октября выделить Украине новый пакет помощи на $200 млн. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что о новом пакете помощи будет объявлено «в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе».

Издание не уточняет, какое вооружение войдет в новый пакет военной помощи Украине, отмечая, что речь, вероятно, идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву.

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Ранее, 4 октября, политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал значительное сокращение финансирования Украины со стороны Вашингтона. Он также не исключил, что конгресс может вовсе отказаться выделять новые средства на поддержку Украины, поскольку уже наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по этому вопросу.

29 сентября американская палата представителей одобрила пакет помощи Киеву размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект. Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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