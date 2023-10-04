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Политолог предрек значительное сокращение финансирования Украины

Политолог Дудаков предрек Украине значительное сокращение финансирования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал значительное сокращение финансирования Украины.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 4 октября, специалист объяснил, что у Пентагона на данный момент имеются средства на финансовую поддержку Украины лишь в течение следующих двух месяцев, после чего будет нужно согласовывать новые бюджеты. По мнению Дудакова, Конгресс может не пойти на этот шаг.

«У Пентагона на руках $3–4 млрд. <…> В том объеме, в котором это нужно Белому дому, согласовать может не получиться. Но какие-то суммы в любом случае будут выпрашивать, чтобы у Украины была возможность выдержать эту зиму так, чтобы фронт не рассыпался», — отметил политолог.

Дудаков также не исключил, что конгресс может вовсе отказаться выделять новые средства на поддержку Украины, поскольку уже наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по этому вопросу. Политолог выразил уверенность в том, что финансирование страны теперь как минимум сократится. По его словам, суммы эти будут небольшими.

Он усомнился в том, что деньги могут перестать выделять совсем, а какие-то объемы выделяемых средств могут сохраниться даже в случае заморозки конфликта.

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Ранее в этот день сенатор Алексей Пушков заявил, что раскол в конгрессе по вопросу поддержки Киева перешел из «риторической плоскости в практическую». Таким образом сенатор высказался об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти — первого в истории США случая смещения спикера нижней палаты, сообщает телеканал «360».

Он пояснил, что раскол этот будет только нарастать с приближением выборов в США в 2024 году, отмечает Pravda.Ru. По мнению сенатора, кризис среди американских законодателей частично вызван конфликтом вокруг финансирования Украины, пишет НСН.

Также 4 октября американский предприниматель Илон Маск раскритиковал власти США за чрезмерное финансирование Украины. По его словам, в приоритете у правительства США должно быть в первую очередь решение проблем собственной страны, а не поддержка Украины, пишет RT.

Как отмечает сайт kp.ru, после заморозки США финансирования Украины на 45 дней Маск опубликовал на своем аккаунте в соцсети мем с натужно терпящим молодым человеком за учебной партой, лицо которого заменено на лицо президента Украины Владимира Зеленского с подписью: «Когда уже пять минут не просил миллиард долларов помощи». Пост спровоцировал гневную критику от украинских чиновников и СМИ.

Как сообщает ИА «Регнум», сами США испытывают сейчас серьезные трудности с финансированием социальных программ, часть из них урезана, что уже привело к росту показателей бедности.

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

В конце сентября представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что палата представителей конгресса США будет голосовать по вопросу исключения расходов на Украину, сообщает телеканал «Звезда».

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