Стало известно о планах Байдена запросить крупнейший пакет помощи для Киева

Президент США Джо Байден рассматривает «одноразовый» законопроект о расходах на помощь Украине до следующих президентских выборов в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами. Об этом 7 октября сообщает издание The Telegraph.

Американский лидер намерен обратиться к конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи в $100 млрд.

Ряд источников издания полагают, что принятие единого пакета может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить финансирование Киева до выборов в ноябре следующего года.

«Идея «большого пакета» твердо поддерживается многими в администрации», — сказал источник, знакомый с ходом обсуждений в Белом доме.

Он уточнил, что принятие одного пакета поддерживают сторонники Украины.

Источники также отмечают, что некоторые республиканцы будут выступать против единого законопроекта о расходах на Украину и могут потребовать от Байдена пойти на уступки, в частности, в вопросе контроля расхода средств.

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило, что США планируют 11 октября выделить Украине новый пакет помощи на $200 млн. Речь идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву.

Ранее, 3 октября, конгрессмены впервые в истории США проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

4 октября кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.