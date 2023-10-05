Кандидат в спикеры палаты конгресса США Джордан выступил против помощи Украине

Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Об этом в среду, 4 октября, он заявил в эфире телеканала CNN.

«Я против этого. Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Очевидно, что самые серьезные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность. При этом помощь Украине к таким проблемам не относится», — подчеркнул Джордан.

Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев. Поэтому, по его словам, если он будет избран спикером палаты, он будет выступать резко против выделения нового пакета помощи Украине.

«Я думаю, что мы консервативно-правоцентристская партия. Я думаю, что я тот парень, который может помочь объединить это. Моя политика полностью соответствует позициям консерваторов и республиканцев по всей стране», — заявил Джордан корреспонденту CNN Ману Раджу.

Ранее, 4 октября, политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал значительное сокращение финансирования Украины со стороны Вашингтона. Он также не исключил, что конгресс может вовсе отказаться выделять новые средства на поддержку Украины, поскольку уже наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по этому вопросу.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.