Истребители Израиля атаковали три штаба ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 октября нанесла удары по трем штабам ХАМАС в секторе Газа. Об этом израильская сторона сообщает в своем Telegram-канале.

«Были нанесены удары по военному штабу террористической организации ХАМАС, используемому для руководства террором, а также по военному штабу террористической организации «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация, — Ред.), который использовался в ходе недавних операций», — говорится в заявлении военных.

Израильская армия также указала, что была поражена еще одна цель. Объект принадлежит «Исламскому джихаду», который использовался ракетными войсками террористических организаций.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Стороны продолжили наносить удары 8 октября. По последним данным СМИ, число жертв после нападения ХАМАС на Израиль превысило 400, более 2 тыс. человек ранены. В секторе Газа, согласно сообщениям изданий, погибли более 250 человек, более 1,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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