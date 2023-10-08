Цветы несут к посольству Израиля в Москве

Люди начали нести цветы к посольству Израиля в Москве. У здании дипмиссии 8 октября приспущен флаг страны.

По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадали в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В течение дня стороны продолжили наносить удары.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.