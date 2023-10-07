В МЧС предупредили о снеге и сильном ветре в Москве

В Москве 8 октября ожидается мокрый снег и сильный ветер. Об этом 7 октября предупреждает ГУ МЧС России по столице.

Плохие погодные условия будут сохраняться в период с 00:00 до 18:00 воскресенья.

«Ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Спасатели рекомендовали водителям быть осторожнее на дорогах: парковать автомобиль вдали от деревьев и снизить скорость движения. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 8 и 9 октября в Москве также ожидается гололедица, а температура воздуха будет в районе +5 градусов.

К концу следующей недели, 12 и 13 октября, в Москве заметно потеплеет, добавил Вильфанд.