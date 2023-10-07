Вильфанд пообещал москвичам гололедицу и мокрый снег в ближайшие дни

В Москве 8 и 9 октября ожидается гололедица, а также мокрый снег. Такой прогноз дал в субботу, 7 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, завтрашние день и ночь по температурному фону будут близки между собой. Так, днем в столице ожидается не более 5 градусов тепла с дождем. При этом увеличится фаза мокрого снега.

«Поэтому гололедица завтра прогнозируется уже и ночью, и днем. Еще и сильный ветер, даже при положительной температуре он будет способствовать скольжению на горизонтальных поверхностях. Но гололедица — это не гололед, это условия для скольжения, такое подмерзание», — уточнил он в беседе с ТАСС.

7 октября в Москве также отмечается сильный дождь и местами мокрый снег. Температура воздуха не превысит +9 градусов.

Накануне столичный главк МЧС России предупреждал о резком ухудшении погоды в Москве с 21:00 6 октября. Ночью и утром 7 октября температура воздуха снизилась до –2…0 градусов, по этой причине на дорогах ожидался гололед.

До этого, 5 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что в ближайшие три дня в Москве выпадет до 38 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (54%).