В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение около половины месячной нормы осадков в Москве в ближайшие дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 5 октября.

Так, в ближайшие три дня в Москве выпадет до 38 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (54%), пишет сайт kp.ru.

Холодный фронт принесет в Московский регион ливни и ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Тишковец предупредил, что в ночь на 8 октября прогнозируется аномально низкое атмосферное давление. Оно составит 720 мм рт. ст., уточняет агентство городских новостей «Москва». Такие показатели, по словам Тишковца, ниже нормы на 25 единиц. Это негативно отразится на здоровье и самочувствии метеозависимых людей, отмечает телеканал «360».

Как отмечает НСН, минувшая ночь на 4 октября стала самой теплой с 1966 года. Температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже +12,9 градуса. Такие ночные температурные показатели соответствуют климатической норме лета.

4 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о мокром снеге на предстоящих выходных. Наибольшая вероятность выпадения осадков сохраняется в воскресенье, 8 октября, сообщает «Москва 24». Ночь на 7 октября может стать самой холодной, температура может опуститься до 0 градусов и ниже.

2 октября научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что начиная с 6–7 октября погода в Москве будет холодной, температура опустится ниже нормы на 2 градуса. По его словам, с 7 октября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов в течение пяти дней как минимум, отмечает телеканал «Звезда». В этой связи в столице могут включить отопление.