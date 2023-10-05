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Тишковец предупредил о низком атмосферном давлении в Москве в воскресенье

Тишковец: низкое атмосферное давление ожидается в ночь на 8 октября в Москве
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Аномально низкое атмосферное давление ожидает жителей Московского региона в ночь на воскресенье, 8 октября, предупредил 5 октября в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 мм рт. ст., что на 25 единиц ниже положенного и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов», — отметил специалист.

Согласно прогнозу, по его словам, погода в целом испортится, а за трое суток, с 6 по 8 октября, в Москве выпадет до 38 мм осадков, около половины месячной нормы.

В эти выходные, 7 и 8 октября, жителей и гостей столицы ждет дождливая и прохладная погода. В воскресенье температура воздуха днем опустится до +2 градусов.

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4 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном листопаде из-за дождей с 6 октября. По его словам, если в четверг дождь ожидается местами и небольшой, то с пятницы он станет ощутимым.

Также осадки прогнозируются в выходные.

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