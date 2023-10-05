В выходные в Москве похолодает до +2 градусов

В эти выходные, 7 и 8 октября, жителей Москвы ждет дождливая и прохладная погода. В воскресенье температура воздуха днем опустится до +2 градусов. Об этом «Известиям» 5 октября сообщили в «Яндекс Погоде».

«В субботу в Москве пройдет дождь, а температура достигнет +10. В воскресенье, 8 октября, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +2, днем она поднимется до +4, а вечером опустится до +3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Красноярске, Новосибирске, Омске и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +16…+18.

Прохладнее всего в выходные будет в Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Уфе, где ожидаемая температура будет варьироваться от +5 до +9.

4 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном листопаде из-за дождей с 6 октября. Вильфанд отметил, что если в четверг дождь ожидается местами и небольшой, то с пятницы он станет ощутимым. Также осадки прогнозируются в выходные.