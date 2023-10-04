Вильфанд предупредил москвичей о сильном листопаде из-за дождей с 6 октября

В Москве из-за дождей, которые начнутся с пятницы, начнется сильнейший листопад. Об этом в среду, 4 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С пятницы, когда пройдут дожди, листопад пойдет сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора — наступать», — приводит агентство его слова.

Вильфанд отметил, что если в четверг дождь ожидается местами и небольшой, то с пятницы он станет ощутимым. В выходные также ожидаются осадки, добавил синоптик.

Ранее, 2 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая половина текущей недели в Москве будет оставаться умеренно теплой, с температурой до +15 градусов и небольшим количеством осадков. Однако начиная с пятницы ситуация изменится: температура начнет снижаться, и придут сильные дожди.

Накануне, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.