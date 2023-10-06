МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября

В Москве ночью и утром субботы, 7 октября, прогнозируются заморозки. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ночью и утром 7 октября прогнозируется снижение температуры до –2…0 градусов. В связи с этим на дорогах местами ожидается гололедица.

С 09:00 и до конца суток 7 октября ожидается дождь со снегом, а также усиление ветра до 21 м/с. В связи с непогодой в ведомстве призвали водителей снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что к Москве приближается «глубокий» циклон. Погода в городе будет облачной, похолодание будет и в Москве, и в Подмосковье. По ночам в выходные температура будет опускаться ниже нуля, а днем не превысит +4 градусов.

5 октября синоптик в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что гололедица в столичном регионе будет не повсеместно, а местами. По его словам, в ближайшие дни в Москве выпадет около 25–30% месячной нормы осадков, отмечает телеканал «360».

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение около половины месячной нормы осадков в Москве в ближайшие дни. В ближайшие три дня выпадет до 38 мм осадков.

4 октября о снеге с дождем в столичном регионе в предстоящие выходные предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в ночь на субботу температура может опуститься до 0 градусов и ниже, сообщает «Москва 24».

За день до этого Вильфанд сообщал, что среднесуточная температура в Москве будет около 8 градусов и ниже. Продлится такой «холодный период» не менее пяти дней, пишет сайт kp.ru.