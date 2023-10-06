Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США
Сюжет:

МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве ночью и утром субботы, 7 октября, прогнозируются заморозки. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ночью и утром 7 октября прогнозируется снижение температуры до –2…0 градусов. В связи с этим на дорогах местами ожидается гололедица.

С 09:00 и до конца суток 7 октября ожидается дождь со снегом, а также усиление ветра до 21 м/с. В связи с непогодой в ведомстве призвали водителей снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений.

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении»
Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что к Москве приближается «глубокий» циклон. Погода в городе будет облачной, похолодание будет и в Москве, и в Подмосковье. По ночам в выходные температура будет опускаться ниже нуля, а днем не превысит +4 градусов.

5 октября синоптик в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что гололедица в столичном регионе будет не повсеместно, а местами. По его словам, в ближайшие дни в Москве выпадет около 25–30% месячной нормы осадков, отмечает телеканал «360».

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение около половины месячной нормы осадков в Москве в ближайшие дни. В ближайшие три дня выпадет до 38 мм осадков.

4 октября о снеге с дождем в столичном регионе в предстоящие выходные предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в ночь на субботу температура может опуститься до 0 градусов и ниже, сообщает «Москва 24».

За день до этого Вильфанд сообщал, что среднесуточная температура в Москве будет около 8 градусов и ниже. Продлится такой «холодный период» не менее пяти дней, пишет сайт kp.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023