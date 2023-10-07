Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Облачно, сильный дождь, местами мокрый снег и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 7 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2.
В Московской области днем ожидается +4…+9 градусов, ночью похолодает до –1.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 8–13 м/c, местами порывы до 16–21 м/с.
Атмосферное давление опустится до 730 мм ртутного столба.
Ранее, 6 октября, пресс-служба столичного главка МЧС России предупредила москвичей, что ночью и утром субботы, 7 октября, прогнозируются заморозки. В связи с этим на дорогах местами ожидается гололедица. С 09:00 и до конца суток 7 октября ожидается дождь со снегом, а также усиление ветра до 21 м/с.
До этого, 4 октября, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные ожидается холодная погода с температурными показателями не выше 9 градусов, а также дождь и мокрый снег. Она отметила, что температурный режим будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса.
Ранее, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.