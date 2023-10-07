Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Хлопок прозвучал в Люберцах на месте осмотра подозрительной Audi
Происшествия
В Люберцах оцепили территорию в одном из районов из-за подозрительной Audi
Мир
В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»
Мир
Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн
Мир
Посол Антонов назвал высылку дипломатов РФ из США местью Вашингтона
Интернет и технологии
В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon
Общество
В Шебекино часть автобусных остановок оборудуют блоками для защиты от обстрелов
Мир
Bloomberg сообщило о произошедшем дипскандале на саммите в Гранаде из-за миграции
Мир
Захарова прокомментировала слова главы ЕК о принятии в Евросоюз на основании заслуг
Общество
В России проиндексируют тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах
Происшествия
Средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили беспилотник ВСУ около Крыма
Спорт
СКА обыграл ЦСКА на выезде в матче КХЛ
Мир
С мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Мир
Орбан указал на несправедливое отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно, сильный дождь, местами мокрый снег и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 7 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем ожидается +4…+9 градусов, ночью похолодает до –1.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 8–13 м/c, местами порывы до 16–21 м/с.

Атмосферное давление опустится до 730 мм ртутного столба.

Холод не зимой: метеорологи предупредили об «арктическом вторжении»
Считать ли аномалией резкое понижение температуры в Центральной России и сколько оно продлится

Ранее, 6 октября, пресс-служба столичного главка МЧС России предупредила москвичей, что ночью и утром субботы, 7 октября, прогнозируются заморозки. В связи с этим на дорогах местами ожидается гололедица. С 09:00 и до конца суток 7 октября ожидается дождь со снегом, а также усиление ветра до 21 м/с.

До этого, 4 октября, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные ожидается холодная погода с температурными показателями не выше 9 градусов, а также дождь и мокрый снег. Она отметила, что температурный режим будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Ранее, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023