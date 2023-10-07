Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Мир
Политолог указал на улучшенную подготовку ХАМАС к нынешней атаке на Израиль
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян
Мир
В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине
Мир
МИД РФ находится в контакте с Израилем и Палестиной по теме обострения конфликта
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Мир
НАТО решительно осудило атаки ХАМАС на Израиль
Армия
ВС РФ уничтожили склад с военной техникой ВСУ в Одесской области
Общество
Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве к концу следующей недели
Мир
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Мир
Число погибших при ракетном обстреле Израиля превысило 40 человек
Сюжет:

Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве к концу следующей недели

Вильфанд: заметное улучшение погоды придет в Москву к концу следующей недели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу следующей недели, 12 и 13 октября, в Москве заметно потеплеет. Об этом заявил в субботу, 7 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что погода, которая соответствует нормам ноября, будет сохраняться в столице до второй половины следующей недели. В этот период температура воздуха ночью будет от –3 до +5 градусов в Московской области, в Москве — от 0 до +2. Днем температура не будет превышать 8 градусов тепла.

«Во второй половине недели, в четверг и особенно в пятницу, Москва тоже будет в области циклонической деятельности, но, в отличие от уходящего циклона, который привел к такой холодной погоде, с запада идет другой циклон, который приведет к тому, что на эти два дня днем температура будет повышаться до плюс 10–12 градусов, а в пятницу — 10–15 градусов», — объяснил Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Осенний тенёк: Гидрометцентр прогнозирует скорое похолодание
С какого дня сухая и теплая погода сменится прохладной и дождливой

Ранее в этот день специалист сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается гололедица, а также мокрый снег.

До этого, 5 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что в ближайшие три дня в Москве выпадет до 38 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (54%).

Вместе с этим некоторые синоптики прогнозировали, что вторая волна бабьего лета может прийти в Москву во второй декаде октября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023