Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве к концу следующей недели

К концу следующей недели, 12 и 13 октября, в Москве заметно потеплеет. Об этом заявил в субботу, 7 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что погода, которая соответствует нормам ноября, будет сохраняться в столице до второй половины следующей недели. В этот период температура воздуха ночью будет от –3 до +5 градусов в Московской области, в Москве — от 0 до +2. Днем температура не будет превышать 8 градусов тепла.

«Во второй половине недели, в четверг и особенно в пятницу, Москва тоже будет в области циклонической деятельности, но, в отличие от уходящего циклона, который привел к такой холодной погоде, с запада идет другой циклон, который приведет к тому, что на эти два дня днем температура будет повышаться до плюс 10–12 градусов, а в пятницу — 10–15 градусов», — объяснил Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Ранее в этот день специалист сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается гололедица, а также мокрый снег.

До этого, 5 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что в ближайшие три дня в Москве выпадет до 38 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (54%).

Вместе с этим некоторые синоптики прогнозировали, что вторая волна бабьего лета может прийти в Москву во второй декаде октября.