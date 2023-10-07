Опубликованы кадры эвакуации раненых в Иерусалиме

В Иерусалиме экстренные службы забирают раненых и развозят их по больницам. Корреспондент «Известий» 7 октября показал, как пострадавших госпитализируют с помощью вертолета.

Кроме того, он отметил, что ситуация в городе стала спокойнее — нет ни взрывов, ни сирен.

Территория Израиля утром 7 октября подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Власти Израиля на фоне произошедшего ввели особое положение. На службу вызваны резервисты.

По информации Sky News, при ракетном обстреле Израиля погибло минимум 40 человек, 749 пострадали.