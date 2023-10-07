«Известия» показали обстановку недалеко от границы Израиля и сектора Газа
Очевидцы 7 октября показали обстановку в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Этот населенный пункт находится в 41 км от сектора Газа. Видео есть в распоряжении «Известий».
На видео запечатлены пожарные, тушащие горящий полуразрушенный дом и автомобили.
«Это наш дом. Наш дом горит. Вернее, то, что от него осталось», — рассказали очевидцы «Известиям», показав район Нахаль Ашан.
Территория Израиля утром 7 октября подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы на юге страны. Власти Израиля на фоне произошедшего ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.
Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Как сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна находится в состоянии войны и она одержит победу.