ЦАХАЛ показала кадры отражения атаки ХАМАС

Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) показала, как отразила атаку палестинских боевиков ХАМАС со стороны береговой линии 7 октября.

Было уничтожено четыре судна.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу.