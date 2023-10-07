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Песков рассказал о поздравлениях Путина с днем рождения от лидеров СНГ

Песков: Путин провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран СНГ
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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У президента России Владимира Путина в субботу, 7 октября, уже состоялось несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили российского лидера с днем рождения. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с «РИА Новости» Песков уточнил, что в ближайшее время также подготовят сообщение от пресс-службы Кремля.

Так, ранее в этот день Путин поговорил по телефону и принял поздравления, в частности, от президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В субботу главе государства исполняется 71 год.

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