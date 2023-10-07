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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко высоко оценил вклад Путина в укрепление белорусско-российских связей
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 7 октября, поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте главы республики.

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», — отметил Лукашенко.

Он указал на то, что в Белоруссии высоко ценят вносимый российским президентом вклад в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей и его последовательную позицию по дальнейшему углублению межгосударственной интеграции.

Лукашенко выразил уверенность в том, что открытое и доверительное общение Минска и Москвы будет и дальше «способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства», а также пожелал Путину здоровья и неисчерпаемых жизненных сил.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В субботу главе государства исполняется 71 год. В свой день день рождения Путин вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым примет участие в торжественной церемонии, посвященной началу поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

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Ранее, 25 сентября, лидеры двух стран провели телефонный разговор. В ходе них обсуждались большие белорусско-российские проекты. В итогам разговора Лукашенко сообщил, что договорился о новой встрече с президентом РФ. Встреча должна состояться 15 октября в Киргизии.

Предыдущие очные переговоры прошли в Сочи 15 сентября. Лидеры обсуждали международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе них Путин заявил, что что отношения двух стран развиваются стабильно и надежно.

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