Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 7 октября, позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Отмечается, что Путин в ответ поблагодарил Алиева за проявленное внимание.

«Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами», — уточняется в сообщении.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В субботу главе государства исполняется 71 год.

Ранее в этот день также состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. Помимо прочего, лидеры также обсудили график предстоящих контактов.