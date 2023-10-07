Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе после выхода армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после выхода армян. Об этом 7 октября сообщает кабмин Армении.

«Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после насильственного переселения армян Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян также поздравил Путина с днем рождения. В субботу российскому лидеру исполняется 71 год.

Ранее в этот день Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

5 октября временные наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон свернули. Военные при этом продолжают выполнять свою работу в регионе: они поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирного населения.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.