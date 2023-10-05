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Временные наблюдательные посты миротворцев РФ свернуты в Карабахе

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МС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Временные наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон свернули. Об этом 5 октября сообщило Минобороны РФ.

«Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

В МО России указали, что миротворцы продолжают выполнять свою работу в регионе. Так, они поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права мирного населения.

Отмечается, что за сутки в зоне ответственности миротворческого контингента РФ нарушений режима прекращения огня не было.

Также продолжается подсчет оружия и военной техники на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. По данным на 5 октября, сдано 84 единицы бронетехники, 121 единица автомобильной техники, 121 единица средств противовоздушной обороны, 105 единиц орудий полевой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов, один беспилотный летательный аппарат, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около 58,5 млн боеприпасов.

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Ранее, 2 октября, в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что процесс разоружения в Карабахе завершается. Также изымается оружие у жителей региона.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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