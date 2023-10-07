Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Истринским городским округом Московской области. Об этом 7 октября сообщает Telegram-канал Минобороны России.

«7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», ― сказано в сообщении.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Глава столицы также заявил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне средства ПВО малого ракетного катера Черноморского флота уничтожили беспилотный летательный аппарат неподалеку от Крыма.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.